Rafael Nadal file en quarts de finale grâce à sa victoire contre Stefan Kozlov : 6–0, 6–3, en 1h17. Il affron­tera Tommy Paul avant un poten­tiel choc en demie contre Daniil Medvedev.

Et surtout, il a fait tomber deux records cette nuit : l’un personnel, celui de son meilleur début de saison en carrière avec 12 victoires en 12 matchs. Une perfor­mance abso­lu­ment bluf­fante, surtout pour un joueur de 35 ans.

Le Majorquin est aussi devenu le joueur ayant remporté le plus de victoires dans les tour­nois ATP 500, depuis la créa­tion de cette caté­gorie en 2009, avec 117 succès au comp­teur, soit 1 de plus que son compa­triote David Ferrer, et 6 de plus que Roger Federer.