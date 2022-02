A 35 ans, Rafael Nadal réalise tout simple­ment le plus beau début de saison de sa carrière.

Grâce à sa 15e victoire en autant de matchs, le Taureau de Manacor a ajouté un 91e titre à son palmarès. Il a aussi soulevé un quatrième trophée à Acapulco. Il était déjà à la fois le plus jeune joueur et le plus vieux joueur à avoir remporté ce tournoi, il place la barre encore plus haute avec 17 ans d’in­ter­valle entre son premier et son dernier sacre dans la ville mexi­caine (2005–2022).

Ce dimanche matin, Rafa a été une fois de plus très solide en finale pour venir à bout d’un Cameron Norrie accro­cheur, en deux sets : 6–4, 6–4, en 1h51 de jeu.

Il a pu compter sur un bon pour­cen­tage de première balle (79%) et sur son effi­ca­cité habi­tuelle pour convertir plus de balles de break que son adver­saire (4 sur 5) surtout dans une deuxième manche plus accro­chée. Si Norrie a poussé pour revenir dans la partie, Rafa donne toujours l’im­pres­sion d’avoir une marge dans ce genre de match, surtout lors­qu’il surfe comme en ce moment sur une telle vague de confiance.

L’Espagnol sort en effet de cette semaine sans avoir concédé le moindre set. Il va grimper à la 4e place du clas­se­ment ATP ce lundi.

Toujours invaincu en 2022, Nadal a désor­mais Indian Wells dans le viseur (10 au 20 mars).