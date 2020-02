Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 d’Acapulco suite à sa victoire convaincante face à Miomir Kecmanovic (6-2, 7-5), Rafael Nadal a eu le droit à une question sur la menace que fait planer le coronavirus sur la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. L’Espagnol espère un retour au calme très vite : « Dans un premier temps, j’espère que ce virus sera contrôlé le plus tôt possible. Nous devons trouver un remède et mettre fin à cette incertitude et à la psychose. L’humanité en a besoin afin que tout redevienne normal. Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus spécial au monde. C’est une expérience unique et je considère que c’est le plus difficile à gagner car vous n’avez que deux ou trois chances dans votre carrière. »

Certains tournois Challengers ont été touchés par le coronavirus comme à Bergame en Italie et la rencontre de Coupe Davis prévue à Miki (les 6 et 7 mars) entre le Japon et l’Equateur se déroulera à huit clos.