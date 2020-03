Impressionnant depuis le début de la semaine, Rafael Nadal est resté sur sa dynamique en finale en corrigeant Taylor Fritz 6-3, 6-2. L’Espagnol s’adjuge son 85e titre en carrière, le premier en 2020.

Cinq matchs, aucun set perdu et une moyenne de cinq jeux laissés à ses adversaires, Rafael Nadal n’avait pas envie de partager au Mexique. Comme depuis le début de la semaine, l’Espagnol a été intraitable en finale face à Taylor Fritz (35e) en s’imposant 6-3, 6-2. Jamais breaké (une seule balle de break à sauver), le Majorquin n’a perdu que neuf points sur ses mises en jeu et il a pu compter sur 63 % de premières.

Une semaine parfaite qui lui permet de décrocher son 85e titre en carrière, le premier en 2020 et le troisième à Acapulco après s’y être imposé en 2005 et 2013 lorsque le tournoi se déroulait sur terre battue.

Mastery in Mexico 🙌

The moment @RafaelNadal claimed his third @AbiertoTelcel title, and his first on a hard court. #AMT2020 pic.twitter.com/wF3jgmRBw7

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2020