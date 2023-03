L’histoire est belle.

Les deux Berrettini se sont quali­fiés en huitièmes de finale de l’ATP 500 d’Acapulco. S’il n’y a rien de surpre­nant pour Matteo (qui menait 6–0, 1–0 avant l’abandon d’Alex Molcan), son petit frère, Jacopo (842e à 24 ans) réalise en revanche un parcours très étonnant.

Invité par l’or­ga­ni­sa­tion, l’Italien a battu en quali­fi­ca­tions Geoffrey Blancaneaux puis Luciano Darderi sous les yeux de son aîné en grande « souf­france », avant d’en­chaîner dans le tableau prin­cipal face à Oscar Otte, lui aussi contraint de jeter l’éponge à cause d’un problème physique (3−6, 7–6 [3], 2–1, abandon).

« Dimanche, lorsque j’ai terminé mon match, je ne pouvais pas y croire. La nuit dernière aussi, je n’ai pas très bien dormi, mais c’était proba­ble­ment la meilleure nuit de ma vie. Je ne suis pas arrivé avec de très bonnes sensa­tions mais j’ai de me battre dès le premier match. Mon équipe, ma famille m’ont beau­coup aidé. Pour moi, c’est vrai­ment impor­tant de les avoir ici. Sans Matteo, rien de tout cela n’au­rait été possible. Je ne parle pas seule­ment de la wild card mais de tout. Il est mon inspi­ra­tion, c’est un vrai cham­pion et vrai­ment une très bonne personne. Pour moi, c’est la personne la plus impor­tante dans ma vie. Je veux vrai­ment lui dire merci. C’est vrai­ment agréable de l’avoir ici et en général dans ma vie », a joli­ment déclaré Jacopo.

Jacopo Berrettini advances as Oscar Otte retires due to injury, 3–6 7–6 2–1 RET#AMT2023 pic.twitter.com/etOd3MwsTd — Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2023

Il tentera de créer un nouvel exploit jeudi contre Alex de Minaur. Matteo affron­tera lui Elias Ymer.