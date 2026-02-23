Présent à Acapulco où il est arrivé très tôt, Alexander est traité comme un chef d’état. Il est bien sûr la tête de série 1 du tournoi. Son principal rival sur Alex de Minaur très en forme en ce moment.
Lors d’une conférence un peu spécial devant de nombreux invités et fans, Sascha a pu s’exprimer au sujet de sa maladie, ce diabète qui l’accompagne dans sa carrière professionnelle. Sans en faire des tonnes, si se plaindre outre mesure, il a juste tenu à témoigner pour expliquer sa situation.
« Je suis un homme chanceux. Quand on a dit à ma mère qu’une personne diabétique ne pouvait pas être athlète, j’ai pu prouver aux médecins que je pouvais être un athlète de haut niveau. J’espère qu’un jour un athlète diabétique pourra remporter un tournoi du Grand Chelem, et j’espère que ce sera moi.Cette maladie ne me définit pas, elle ne me marque pas, je n’ai pas laissé cette maladie dicter ma vie. J’ai appris à mûrir très tôt. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas, ne laissez pas cette maladie vous définir et vous limiter. Après mon accident à Paris en 2024, j’ai commencé à réfléchir à ma fondation et à partager mon expérience avec toutes les personnes atteintes de cette maladie »
Avant de penser à un Grand Chelem, Alexander va déjà tenter de faire une grosse performance au Mexique. Au premier tour, il va affronter Corentin Moutet. On sait que le Tricolore n’a peur de rien et adore les ambiances électriques.
Publié le lundi 23 février 2026 à 10:18