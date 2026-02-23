Présent à Acapulco où il est arrivé très tôt, Alexander est traité comme un chef d’état. Il est bien sûr la tête de série 1 du tournoi. Son prin­cipal rival sur Alex de Minaur très en forme en ce moment.

Lors d’une confé­rence un peu spécial devant de nombreux invités et fans, Sascha a pu s’ex­primer au sujet de sa maladie, ce diabète qui l’ac­com­pagne dans sa carrière profes­sion­nelle. Sans en faire des tonnes, si se plaindre outre mesure, il a juste tenu à témoi­gner pour expli­quer sa situation.

« Je suis un homme chan­ceux. Quand on a dit à ma mère qu’une personne diabé­tique ne pouvait pas être athlète, j’ai pu prouver aux méde­cins que je pouvais être un athlète de haut niveau. J’espère qu’un jour un athlète diabé­tique pourra remporter un tournoi du Grand Chelem, et j’es­père que ce sera moi.Cette maladie ne me définit pas, elle ne me marque pas, je n’ai pas laissé cette maladie dicter ma vie. J’ai appris à mûrir très tôt. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas, ne laissez pas cette maladie vous définir et vous limiter. Après mon acci­dent à Paris en 2024, j’ai commencé à réflé­chir à ma fonda­tion et à partager mon expé­rience avec toutes les personnes atteintes de cette maladie »

Avant de penser à un Grand Chelem, Alexander va déjà tenter de faire une grosse perfor­mance au Mexique. Au premier tour, il va affronter Corentin Moutet. On sait que le Tricolore n’a peur de rien et adore les ambiances électriques.