AccueilATPATP - AcapulcoLa confession émouvante de Zverev : "J'espère qu'un jour un athlète diabétique...
ATP - Acapulco

La confes­sion émou­vante de Zverev : « J’espère qu’un jour un athlète diabé­tique pourra remporter un tournoi du Grand Chelem, et j’es­père que ce sera moi. Cette maladie ne me définit pas, je ne l’ai pas laissé dicter ma vie »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

100

Présent à Acapulco où il est arrivé très tôt, Alexander est traité comme un chef d’état. Il est bien sûr la tête de série 1 du tournoi. Son prin­cipal rival sur Alex de Minaur très en forme en ce moment. 

Lors d’une confé­rence un peu spécial devant de nombreux invités et fans, Sascha a pu s’ex­primer au sujet de sa maladie, ce diabète qui l’ac­com­pagne dans sa carrière profes­sion­nelle. Sans en faire des tonnes, si se plaindre outre mesure, il a juste tenu à témoi­gner pour expli­quer sa situation.

« Je suis un homme chan­ceux. Quand on a dit à ma mère qu’une personne diabé­tique ne pouvait pas être athlète, j’ai pu prouver aux méde­cins que je pouvais être un athlète de haut niveau. J’espère qu’un jour un athlète diabé­tique pourra remporter un tournoi du Grand Chelem, et j’es­père que ce sera moi.Cette maladie ne me définit pas, elle ne me marque pas, je n’ai pas laissé cette maladie dicter ma vie. J’ai appris à mûrir très tôt. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas, ne laissez pas cette maladie vous définir et vous limiter. Après mon acci­dent à Paris en 2024, j’ai commencé à réflé­chir à ma fonda­tion et à partager mon expé­rience avec toutes les personnes atteintes de cette maladie » 

Avant de penser à un Grand Chelem, Alexander va déjà tenter de faire une grosse perfor­mance au Mexique. Au premier tour, il va affronter Corentin Moutet. On sait que le Tricolore n’a peur de rien et adore les ambiances électriques.

Publié le lundi 23 février 2026 à 10:18

Article précédent
Srdan Djokovic, père de Novak : « Sans ma déter­mi­na­tion, sans ma persé­vé­rance, sans ma confiance en sa réus­site, rien ne se serai passé. Car personne n’y croyait autant que moi. Même Novak n’y croyait pas »
Article suivant
Le jour­na­liste de Tennis Channel, Brett Haber est affolé et implore Larry Ellison, le patron d’Indian Wells d’agir : « Envoyez un avion à Acapulco et à Mérida, faites sortir tout le monde de là‐bas, hébergez les joueurs une semaine supplé­men­taire chez vous »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.