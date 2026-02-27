On ne va pas déjà l’appeler le McEnroe des temps modernes mais il semble bien que sur un court le Tricolore soit souvent dans un état un peu spécial car il veut toujours bien faire.
Tous les fans se souviennent forcément de son comportement très limite face à Richard Gasquet à Roland‐Garros. Mais cette nuit au Mexique, Terence qui était malade a été correct toute la rencontre et cela ressemble donc à une terrible injustice.
Qualifié pour les 1⁄4 de finale à Acapulco en ayant battu au tour précédent Grigor Dimitrov, Terence s’est présenté sur le court confiant face au Serbe Kekcmanovic connu pour être assez placide sur le terrain.
Wow.— José Morgado (@josemorgado) February 27, 2026
Kecmanovic‐Atmane match ended… on a point penalty due to a time violation on the return, as he didn’t respected the server’s pace down match point… pic.twitter.com/26Z8XpZEUS
Et puis un « fait » de jeu n fin de match n’a pas permis que le duel ne s’éternise.
😡 Du jamais vu.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 27, 2026
Atmane se prend un point de pénalité sur balle de match !
Parce qu’il a mis trop de temps à se mettre en position de retour, alors qu’il est malade depuis le début du match !
Il n’a rien dit.
Bravo à lui.
En revanche, l’arbitre… https://t.co/fGb5X237vx
Alors que le Serbe menait 6–3, 5–3 sur son service, Terence a demandé à pouvoir s’essuyer avec sa serviette.
Comme cela a duré un peu de temps et qu’il n’a pas vraiment respecté le fameux rythme de son adversaire (NDLR : Miomir avait débuté son geste) l’arbitre a estimé que cela « constituait » un acte d’anti‐jeu et il a immédiatement sanctionné le Tricolore d’un point de pénalité.
C’était un peu « bête » car il s’agissait tout simplement de la balle de match.
Incrédule et ne comprenant pas exactement ce qui était entrain de se passer, Terence est resté calme presque choqué…hallucinant, bravo à lui !
Publié le vendredi 27 février 2026 à 08:40