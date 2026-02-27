On ne va pas déjà l’ap­peler le McEnroe des temps modernes mais il semble bien que sur un court le Tricolore soit souvent dans un état un peu spécial car il veut toujours bien faire.

Tous les fans se souviennent forcé­ment de son compor­te­ment très limite face à Richard Gasquet à Roland‐Garros. Mais cette nuit au Mexique, Terence qui était malade a été correct toute la rencontre et cela ressemble donc à une terrible injustice.

Qualifié pour les 1⁄ 4 de finale à Acapulco en ayant battu au tour précé­dent Grigor Dimitrov, Terence s’est présenté sur le court confiant face au Serbe Kekcmanovic connu pour être assez placide sur le terrain.

Wow.



Kecmanovic‐Atmane match ended… on a point penalty due to a time viola­tion on the return, as he didn’t respected the server’s pace down match point… pic.twitter.com/26Z8XpZEUS — José Morgado (@josemorgado) February 27, 2026

Et puis un « fait » de jeu n fin de match n’a pas permis que le duel ne s’éternise.

😡 Du jamais vu.



Atmane se prend un point de péna­lité sur balle de match !



Parce qu’il a mis trop de temps à se mettre en posi­tion de retour, alors qu’il est malade depuis le début du match !



Il n’a rien dit.

Bravo à lui.

En revanche, l’arbitre… https://t.co/fGb5X237vx — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 27, 2026

Alors que le Serbe menait 6–3, 5–3 sur son service, Terence a demandé à pouvoir s’es­suyer avec sa serviette.

Comme cela a duré un peu de temps et qu’il n’a pas vrai­ment respecté le fameux rythme de son adver­saire (NDLR : Miomir avait débuté son geste) l’ar­bitre a estimé que cela « consti­tuait » un acte d’anti‐jeu et il a immé­dia­te­ment sanc­tionné le Tricolore d’un point de pénalité.

C’était un peu « bête » car il s’agis­sait tout simple­ment de la balle de match.

Incrédule et ne compre­nant pas exac­te­ment ce qui était entrain de se passer, Terence est resté calme presque choqué…hallucinant, bravo à lui !