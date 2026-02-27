Accueil ATP ATP - Acapulco

La fin de match plus que lunaire du Français Terence Atmane, péna­lisé par l’arbitre…

Jean Muller
Tennis - Australian open 2024 -

On ne va pas déjà l’ap­peler le McEnroe des temps modernes mais il semble bien que sur un court, le Tricolore soit souvent dans un état un peu spécial car il veut surtout toujours bien faire.

Tous les fans se souviennent forcé­ment de son compor­te­ment très limite face à Richard Gasquet à Roland‐Garros. Mais cette nuit au Mexique, Terence qui était malade a été correct toute la rencontre et cela ressemble donc à une terrible injustice.

Qualifié pour les 14 de finale à Acapulco en ayant battu au tour précé­dent Grigor Dimitrov, Terence s’est présenté sur le court confiant face au Serbe Kekcmanovic connu pour être assez placide sur le terrain. 

Et puis un « fait » de jeu en fin de match n’a pas permis que le duel ne s’éternise.

Alors que le Serbe menait 6–3, 5–3 sur son service, Terence a demandé à pouvoir s’es­suyer avec sa serviette. 

Comme cela a duré un peu de temps et qu’il n’a pas vrai­ment respecté le fameux rythme de son adver­saire (NDLR : Miomir avait débuté son geste) l’ar­bitre a estimé que cela « consti­tuait » un acte d’anti‐jeu et il a immé­dia­te­ment sanc­tionné le Tricolore d’un point de pénalité. 

C’était un peu « bête » car il s’agis­sait tout simple­ment de la balle de match.

Incrédule et ne compre­nant pas exac­te­ment ce qui était entrain de se passer, Terence est resté calme presque choqué…hallucinant, bravo à lui ! 

Publié le vendredi 27 février 2026 à 08:40

A propos de l’auteur

Jean Muller

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

