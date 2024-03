En un point, on a le résumé de l’en­semble des carac­té­ris­tiques de l’Australien qui possède sans contes­ta­tion le jeu de jambes le plus rapide du circuit.

D’autre part, Alex a aussi un mental car il ne s’avoue jamais vaincu même lors­qu’il est en très mauvaise posture.

💨La défense hallu­ci­nante d’Alex de Minaur. Ce joueur a simple­ment la meilleure couver­ture de terrain du monde. Phénoménal.



Sur ce point, Casper Ruud aurait bien sûr pu clore les débats plus tôt mais plus l’échange dure, plus on se dit qu’il va perdre sa luci­dité tant l’Australien est un mur infranchissable.