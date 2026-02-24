Absent depuis sa défaite au premier tour de l’Open d’Australie le 20 janvier dernier, Gaël Monfils, qui dispute la dernière saison de sa carrière, va effectuer son retour sur les courts à l’occasion l’ATP 500 d’Acapulco où il sera opposé au Bosnien, Damir Dzumhur, au premier tour.
De passage en conférence de presse avant de disputer son dernier tournoi au Mexique, le Français a adressé une grande et belle déclaration d’amour à son sport et sa famille.
« Je voulais revivre l’expérience de jouer dans un lieu aussi exceptionnel qu’Acapulco. J’y ai joué il y a 17 ans, lorsque le tournoi se déroulait sur terre battue, et tout a beaucoup changé, mais je me souviens de la gentillesse du public et de l’ambiance incroyable. Je suis très reconnaissant de tout l’amour que j’ai reçu des fans de tennis au fil des années. J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière ; je l’ai méritée à la sueur de mon front. Je me consacre au tennis grâce à mes parents, qui ont décelé mon don pour ce sport et m’ont offert la meilleure éducation et la passion nécessaire pour devenir professionnel. J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’une personne joyeuse qui a toujours donné le meilleur d’elle‐même. »
Publié le mardi 24 février 2026 à 19:40