Absent depuis sa défaite au premier tour de l’Open d’Australie le 20 janvier dernier, Gaël Monfils, qui dispute la dernière saison de sa carrière, va effec­tuer son retour sur les courts à l’oc­ca­sion l’ATP 500 d’Acapulco où il sera opposé au Bosnien, Damir Dzumhur, au premier tour.

De passage en confé­rence de presse avant de disputer son dernier tournoi au Mexique, le Français a adressé une grande et belle décla­ra­tion d’amour à son sport et sa famille.

« Je voulais revivre l’ex­pé­rience de jouer dans un lieu aussi excep­tionnel qu’Acapulco. J’y ai joué il y a 17 ans, lorsque le tournoi se dérou­lait sur terre battue, et tout a beau­coup changé, mais je me souviens de la gentillesse du public et de l’am­biance incroyable. Je suis très recon­nais­sant de tout l’amour que j’ai reçu des fans de tennis au fil des années. J’ai eu beau­coup de chance dans ma carrière ; je l’ai méritée à la sueur de mon front. Je me consacre au tennis grâce à mes parents, qui ont décelé mon don pour ce sport et m’ont offert la meilleure éduca­tion et la passion néces­saire pour devenir profes­sionnel. J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’une personne joyeuse qui a toujours donné le meilleur d’elle‐même. »