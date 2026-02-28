Breaké à 5–5 dans la deuxième manche et passé à deux points de la défaite, Frances Tiafoe s’en est sorti face à Brandon Nakashima en demi‐finales de l’ATP 500 d’Acapulco : 3–6, 7–6(6), 6–4, en 2h52 de jeu.

« J’étais sur le point de perdre complè­te­ment la tête. C’est incroyable. Les étoiles se sont défi­ni­ti­ve­ment alignées. Les choses ont commencé à prendre sens quand j’étais mené, avec quelques balles qui ont touché le filet. J’ai réussi tous mes retours à 5–6 (dans le deuxième set). Je ne me sentais évidem­ment pas au mieux, mais j’ai continué à me battre et à lutter, parfois, on a de la chance. J’ai très bien joué dans le troi­sième set. Ne jamais aban­donner. J’étais prêt à tout donner et à voir ce qui se passe­rait », a déclaré l’Américain, 28e mondial, au micro de l’ATP après sa victoire en trois sets.

Frances Tiafoe jouera face à Flavio Cobolli (20e mondial) sa 11e finale sur le circuit. Il visera à 28 ans un 4e titre sur le circuit principal.