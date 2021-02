Après Rotterdam, Rafael Nadal a décla­ré for­fait pour le tour­noi d’Acapulco, pré­vu du 15 au 20 mars. Certains ont jus­ti­fié cette absence par un pro­blème d’argent, après les décla­ra­tions du direc­teur du tour­noi, Raul Zurutuza, rap­por­tées par Adrenalina : « Nous ne pou­vions pas nous per­mettre Nadal. La rela­tion avec Carlos Costa (l’agent de Nadal) est super bonne et les choses étaient très ouvertes mais la réa­li­té est qu’il n’y a pas de fonds à disposition. »

Carlos Costa a alors pris la parole pour mettre les choses au clair : « Rafa a déci­dé de ne pas par­ti­ci­per au tour­noi d’Acapulco uni­que­ment en rai­son de son état de san­té actuel, de son emploi du temps et de sa com­mo­di­té, car c’est un si long voyage dans les cir­cons­tances dans les­quelles nous nous trou­vons. Comme cha­cun sait, Rafa est reve­nu avec un pro­blème de dos de l’Open d’Australie et se remet tou­jours de sa bles­sure. C’est pour cette rai­son qu’il ne par­ti­ci­pe­ra pas au tour­noi de Rotterdam où il était ins­crit. Après la sus­pen­sion du tour­noi d’Indian Wells et le report de la date ini­tiale du tour­noi au Mexique, il a fina­le­ment déci­dé de ne pas se rendre à Acapulco », a jus­ti­fié l’agent.

Rafael Nadal a lui‐même pris la parole sur ses réseaux : « Je suis vrai­ment déso­lé de ne pas par­ti­ci­per à Acapulco 2021. C’est une année dif­fi­cile pour tout le monde et dans mon état de san­té actuel, avec un mal de dos, il est impos­sible de faire un si long voyage. J’adore Acapulco mais cette année cela n’a pas été pos­sible. Espérons en 2022 ! »