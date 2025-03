Déjà vain­queur à l’UTS du Mexique, Tomas Machac ouvre donc son comp­teur sur le circuit ATP en domi­nant en finale d’Acapulco l’Espagno Davidovich Fokina (7−6, 6–2).

Ce succès lui permet d’en­trer dans le Top20 mais il est clair que le Tchèque peut viser plus haut.

TOP SHELF TOMAS 🔥



The moment Machac completed his first ATP title run in Acapulco. #AMT2025 pic.twitter.com/eG7R46sD24