Sale journée pour les deux représentants tricolores au Mexique. Adrian Mannarino et Ugo Humbert ont tous les deux été éliminés dès le deuxième tour. Adrian Mannarino a été battu par Grigor Dimitrov 6-7(8), 6-2, 7-6(2) et peut s’en vouloir car il s’est procuré deux balles de match à 5-4 sur le service du Bulgare. De son côté, Ugo Humbert a été dominé plus sèchement par Taylor Fritz qui l’emporte 6-4, 6-1.