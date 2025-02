Battu par Adam Walton en deux manches (6−4, 6–0), Adrian Mannarino est dans une période très très compliqué » puis­qu’il n’a remporté qu’un seul match en 2025, un tour de quali­fi­ca­tion face à Stricker à Auckland.

Serious ques­tion…



What happened to Adrian Mannarino within the past few months ?



😂😦😰😑



MR. CLEAN IS COOKED!! 🥺#ATPAcapulco #Mannarino pic.twitter.com/N1dK500QBN