De retour à la compé­ti­tion un peu plus de trois semaines après sa finale perdue à l’Open d’Australie contre Rafael Nadal, Daniil Medvedev a assumé son statut.

Vainqueur en deux sets (6–3, 6–4, 1h42 de jeu) de Benoît Paire, le Russe ne s’est pour­tant pas senti au mieux sur le court, ce qui est logique après une pause comme celle‐ci.

« Ce n’est pas toujours facile de revenir, après un peu de repos et un certain temps sans compé­ti­tion. J’avais la sensa­tion de ne pas être au top aujourd’hui (mardi), mais j’ai réussi à me battre jusqu’au bout, face à un adver­saire très coriace, et je suis content d’avoir réussi à gagner », a avoué Daniil, toujours en course pour doubler Novak Djokovic et devenir numéro 1 mondial à l’issue de cette semaine.