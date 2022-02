Qualifié pour les quarts de finale à Acapulco, Daniil Medvedev continue son duel à distance avec Novak Djokovic, lui aussi aux portes du dernier carré à Dubaï. Interrogé à de multiples reprises sur le sujet, le Russe a décidé de se confier sur la possi­bi­lité de devenir numéro 1 mondial.

« Nous en parlons beau­coup, mais je ne l’ai pas encore fait. Bien sûr, il s’agit d’un grand objectif et la vérité est que signi­fie­rait vrai­ment beau­coup pour moi. Lorsque j’ai atteint la deuxième place du clas­se­ment, c’était déjà incroyable avec l’hé­gé­monie du Big 4, et j’ai main­te­nant l’in­ten­tion de recom­mencer. C’est quelque chose dont je rêvais quand j’étais jeune et c’est un objectif depuis un moment main­te­nant, mais je ne pense qu’à gagner des matches dans ces trois événe­ments », a avoué le Russe, qui doit battre Yoshihito Nishioka avant de pouvoir prendre sa revanche sur Rafael Nadal en demies.