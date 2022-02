Alors qu’il deviendra ce lundi le premier joueur (hors Federer, Nadal, Djokovic, Murray) à devenir numéro 1 mondial depuis la saison 2004, Daniil Medvedev était forcé­ment ému en confé­rence de presse même si l’ac­tua­lité géopo­li­tique a un peu atténué cette excel­lente nouvelle.

Interrogé sur le fait que cet accom­plis­se­ment pouvait créer une nouvelle ère au sein du tennis mondial, le Russe s’est montré très prudent, esti­mant qu’à partir du moment où le Big 3 sera encore présent, il sera diffi­cile d’af­firmer de tels propos.

« C’est diffi­cile à dire, surtout si l’on regarde ce qui s’est passé lors des derniers Grands Chelems. La plupart d’entre eux ont été remportés par le Big 3, même s’il est vrai que j’ai eu le privi­lège de soulever le dernier titre à l’US Open. Pour ma part, j’es­saie de prati­quer mon meilleur tennis, mais ce moment à New York est la seule fois où j’ai pu battre un membre du Big 3 dans des tour­nois du Grand Chelem. Je vais devoir conti­nuer à travailler et faire mieux, car dans d’autres tour­nois, j’ai été capable de les battre. Lors de cet Open d’Australie, cela m’est encore arrivé, il y a eu des moments dans le match où je n’étais pas assez fort. Il est un peu tôt pour parler d’une nouvelle ère, mais je suis heureux d’avoir atteint un tel objectif. C’est un grand senti­ment pour moi et pour mon équipe. »