Gaël Monfils, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a été mis à l’honneur au lendemain de sa défaite défaite face à Valentin Vacherot (6−3, 6–3) au deuxième tour de l’ATP 500 d’Acapulco.
Lors de la cérémonie, au cours de laquelle il a reçu un trophée, le Français de 39 ans a tenu à adresser un message au vainqueur de l’US Open 2009, Juan Martin del Potro, présent en bord de court.
« Nous avons livré de grandes batailles. C’est un grand champion. Pour moi, cela signifie beaucoup que tu sois ici, que tu envoies des messages. Merci beaucoup Juan Martin et merci également aux autres. »
A legend celebrates a legend 😢@delpotrojuan in the house to fete the great @Gael_Monfils in Acapulco. #AMT2026 pic.twitter.com/GEFnvUAaiT— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026
Le respect entre très grands champions.
Publié le vendredi 27 février 2026 à 15:56