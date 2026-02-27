Gaël Monfils, qui dispute sa dernière saison sur le circuit, a été mis à l’honneur au lende­main de sa défaite défaite face à Valentin Vacherot (6−3, 6–3) au deuxième tour de l’ATP 500 d’Acapulco.

Lors de la céré­monie, au cours de laquelle il a reçu un trophée, le Français de 39 ans a tenu à adresser un message au vain­queur de l’US Open 2009, Juan Martin del Potro, présent en bord de court.

« Nous avons livré de grandes batailles. C’est un grand cham­pion. Pour moi, cela signifie beau­coup que tu sois ici, que tu envoies des messages. Merci beau­coup Juan Martin et merci égale­ment aux autres. »

A legend cele­brates a legend 😢@delpotrojuan in the house to fete the great @Gael_Monfils in Acapulco. #AMT2026 pic.twitter.com/GEFnvUAaiT — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

Le respect entre très grands champions.