Invité à Acapulco, le Tricolore était opposé à Dzumhur qui reste un adversaire coriace et expérimenté. Vainqueur en deux manches : 6–4, 7–6, la « Monf » ouvre enfin son compteur en 2026 qui est sa dernière année sur le circuit.
DES IMAGES QU’ON AIME 😍— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 25, 2026
La réaction de Gaël Monfils après avoir remporté son premier succès de l’année à Acapulco. ❤️
Pour rappel, le Français dispute la 23e et dernière saison de sa carrière. 🥹🇫🇷 pic.twitter.com/1eOLblHmHK
Sa joie à l’issue de ce duel confirme bien qu’il était un peu inquiet et anxieux. Il faut dire que son début de saison a été un peu catastrophique surtout en terme de niveau de jeu.
L’air mexicain lui fait donc du bien, d’ailleurs il avait expliqué qu’il était très content de revenir d’autant qu’il avait été titré lors de la première édition de ce tournoi devenu une date à part dans le calendrier.
« Je voulais revivre l’expérience de jouer dans un lieu aussi exceptionnel qu’Acapulco. J’y ai joué il y a 17 ans, lorsque le tournoi se déroulait sur terre battue : tout a beaucoup changé, mais je me souviens de l’ambiance incroyable et de la passion du public » avait explique Gaël avant son entrée en lice, visiblement ça commence bien.
Le Français est le plus âgé à décrocher un succès sur le circuit principal.
Publié le mercredi 25 février 2026 à 10:41