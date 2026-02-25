Invité à Acapulco, le Tricolore était opposé à Dzumhur qui reste un adver­saire coriace et expé­ri­menté. Vainqueur en deux manches : 6–4, 7–6, la « Monf » ouvre enfin son comp­teur en 2026 qui est sa dernière année sur le circuit.

DES IMAGES QU’ON AIME 😍



La réac­tion de Gaël Monfils après avoir remporté son premier succès de l’année à Acapulco. ❤️



Pour rappel, le Français dispute la 23e et dernière saison de sa carrière. 🥹🇫🇷 pic.twitter.com/1eOLblHmHK — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 25, 2026

Sa joie à l’issue de ce duel confirme bien qu’il était un peu inquiet et anxieux. Il faut dire que son début de saison a été un peu catas­tro­phique surtout en terme de niveau de jeu.

L’air mexi­cain lui fait donc du bien, d’ailleurs il avait expliqué qu’il était très content de revenir d’au­tant qu’il avait été titré lors de la première édition de ce tournoi devenu une date à part dans le calendrier.

« Je voulais revivre l’ex­pé­rience de jouer dans un lieu aussi excep­tionnel qu’Acapulco. J’y ai joué il y a 17 ans, lorsque le tournoi se dérou­lait sur terre battue : tout a beau­coup changé, mais je me souviens de l’am­biance incroyable et de la passion du public » avait explique Gaël avant son entrée en lice, visi­ble­ment ça commence bien.

Le Français est le plus âgé à décro­cher un succès sur le circuit principal.