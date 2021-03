Lorenzo Musetti avait battu Stanislas Wawrinka et Kei Nishikori à Rome en septembre 2020. Mais c’était sur terre battue, sa surface de prédi­lec­tion. Ce mercredi, la pépite italienne de 19 ans s’est offert une victoire de pres­tige à Acapulco, sur dur, contre Diego Schwartzman, numéro 0 mondial (6–3, 2–6, 6–4).

« J’ai beau­coup travaillé pour améliorer mes perfor­mances sur des terrains durs. Je suis un joueur qui a grandi sur terre battue et c’est là que je me sens le plus à l’aise, mais je suis malheu­reu­se­ment conscient que la majeure partie du circuit se joue sur des terrains durs donc j’ai investi beau­coup de temps et d’ef­forts pour adapter mon jeu à ces types de terrains. Dès mon arrivée au Mexique, je me suis rendu compte que les condi­tions allaient très bien pour moi, tant la météo que la balle, et j’ai senti que c’était une belle oppor­tu­nité », a expliqué Musetti en confé­rence de presse. Il défiera Frances Tiafoe au prochain tour.