Mais jusqu’où va s’ar­rêter Lorenzo Musetti ? Issu des quali­fi­ca­tions au Mexique, le jeune italien a, comme à Rome en septembre dernier, déjoué tous les pronos­tics en battant notam­ment Diego Schwartzman, Frances Tiafoe puis Grigor Dimitrov, cette nuit. Un tableau de chasse assez impres­sion­nant pour un joueur de 19 ans et qui préfère davan­tage la terre battue. Après la rencontre, il s’est exprimé pour le site de l’ATP.

« Aujourd’hui, je pense que j’ai joué le meilleur match de ma vie. Grigor est un adver­saire incroyable, un grand combat­tant. Même aujourd’hui, j’ai eu beau­coup de balles de match et c’était vrai­ment diffi­cile pour mon entraî­neur. Je sens que j’aime vrai­ment gagner et que je n’aime pas du tout perdre, alors j’es­saie de rester concentré, même dans les moments diffi­ciles. Je pense que c’est la clé », a‑t‐il déclaré avant d’évo­quer son futur adver­saire en demi‐finales. « Tsitsipas est l’un des plus grands joueurs du circuit. C’est vrai­ment un honneur de jouer contre lui… Je pense que cette semaine, chaque jour, il y a toujours quelque chose de plus spécial, alors voyons ce qui se passera demain (samedi). »