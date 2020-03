Rafael Nadal a remporté son 85e titre en carrière, le troisième à Acapulco (après 2005 et 2013) et le premier en 2020. En conférence de presse, l’Espagnol a appuyé sur l’importance de ce titre : « Je suis très heureux de ma performance cette semaine. C’est un titre important pour moi à un moment important de la saison. Il arrive après un début d’année assez mauvais et perfectible. J’ai débuté la saison en étant un peu saturé et fatigué après une fin d’année dernière intense avec la Coupe Davis qui a été une semaine importante. Je quitte Acapulco avec l’objectif plus qu’atteint (…) Maintenant, gagner Acapulco ne signifie pas que ça va être une excellente année, cela donne de la confiance pour les prochains tournois. Ce titre me permet aussi de me replacer à la Race pour le Masters. Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, l’objectif est de rester en bonne santé et obtenir autant de titres que possible. Il faut profiter de ce moment et préparer la suite avec Indian Wells où j’ai beaucoup d’espoirs. »