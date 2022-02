L’Espagnol a donné la tradi­tion­nelle confé­rence de presse d’avant‐tournoi. Rafa semble frais et prêt à en découdre alors même qu’il sait que son tableau est parti­cu­liè­re­ment dense même si le forfait de dernière minute d’Opelka devrait lui permettre de monter en puis­sance. C’est Denis Kudla qui remplace le géant américain.

« Dans ma carrière, je n’ai jamais eu de problèmes de moti­va­tion ou de fatigue mentale, d’ennui avec ce que je fais, bien au contraire. Tout est lié fina­le­ment à ma condi­tion physique. Me sentir bien, compé­titif me donne envie de conti­nuer à jouer davan­tage. C’est ce qui me donne l’énergie pour conti­nuer » a expliqué dans un premier temps l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.