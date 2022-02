Rafael Nadal affole les comp­teurs avec 14 victoires de suite, peu de sets perdus et une qualité de jeu assez folle.

Il va jouer demain sa 3ème finale en trois tour­nois, le tout avec un titre du Grand Chelem et des victoires probantes face à des ténors du circuit.

Cette situa­tion est presque inat­tendue mais l’Espagnol ne veut pas trop se poser de ques­tions, ni penser à son pied qui peut encore lui faire mal comme il l’a expliqué en confé­rence de presse après son succès face à Medvedev.

« Mon pied, cela varie. J’ai des jours où il me laisse tran­quille, d’autres où ce n’est pas le cas. Cela fait partie main­te­nant de mon quoti­dien. J’ai appris à le gérer, je suis capable de m’en occuper. Et surtout je peux jouer presque sans retenue ce que je n’ai pas pu faire pendant un an et demi. À de nombreux moments, j’ai joué avec beau­coup de douleur et de problèmes. En ce moment ce n’est pas le cas, je me sens libéré. C’est une énergie incroyable et j’en profite »