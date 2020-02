Trois petits jeux, Rafael Nadal n’a laissé que des miettes à Soonwoo Kwon (76e) en quarts de finale d’Acapulco. L’Espagnol poursuit sur sa lancée en s’imposant 6-2, 6-1. Le numéro 2 mondial a su être solide et efficace dans les moments importants puisqu’il a sauvé huit balles de break et pris le service de son adversaire à quatre reprises. Le Majorquin rejoint ainsi les demi-finales où il affrontera Grigor Dimitrov. Plutôt décevant depuis le début de l’année, le Bulgare disputera sa première demie en 2020 après avoir dompté Stan Wawrinka 6-4, 6-4. La deuxième demi-finale sera 100 % américaine entre John Isner et Taylor Fritz.

Mighty in Mexico 💪@RafaelNadal marches past Soonwoo Kwon 6-2 6-1 to claim his spot in the last four at @AbiertoTelcel. #AMT2020 pic.twitter.com/CapWAGhQFs

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020