Après avoir obtenu son 85e titre en carrière, Rafael Nadal a été interrogé en conférence de presse pour savoir ce qu’il aimerait qu’on garde de lui. Et l’Espagnol a livré une réponse qui lui ressemble parfaitement : « A l’avenir, je ne veux pas qu’on se souvienne d’un joueur qui a remporté de nombreux titres mais celui d’un bon exemple pour les jeunes enfants. C’est mon seul objectif. Gagner ou perdre fait partie du sport en général. J’ai toujours voulu transmettre des choses positives sur et en-dehors du court. Et je n’ai pas envie d’échouer sur ce point.«