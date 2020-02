Après avoir eu des vacances mouvementées avec l’inauguration de son académie au Koweit et l’exhibition en Afrique du Sud au Cap avec Roger Federer, Rafael Nadal va reprendre la compétition au Mexique à Acapulco.



Il est d’ailleurs déja arrivé sur place pour s’acclimater aux conditions de jeu et remplir quelques obligations liées à son statut de tête de série 1 du tournoi dont le plateau est plutôt sympathique même s’il a perdu Anderson et Berrettini.



A ses côtés, on trouvera donc Zverev, Wawrinka, Dimitrov. Le seul tricolore sera Ugo Humbert. Si on compare ce plateau à celui de l’Open 13, le constat est simple, l’ATP250 l’emporte sur l’ATP500 mexicain.

Después de dar los primeros golpes, es momento de descansar, platicar con @Charlymoya 🇪🇸 sobre la táctica y acomodar las botellas de agua. 😉💪🎾@RafaelNadal 🇪🇸#AMT2020 #CelebratingTennis pic.twitter.com/nBCBv4uDYb — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 21, 2020