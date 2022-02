Auteur d’une perfor­mance impres­sion­nante contre Daniil Medvedev, Rafael Nadal va jouer dans la nuit de samedi à dimanche sa troi­sième finale de l’année, avec un bilan de 14 victoires en 14 matchs. S’il ne veut pas s’en­flammer, le Majorquin aime beau­coup son état d’es­prit actuel.

« C’était un match impor­tant contre le numéro un mondial sur sa surface favo­rite, même si les condi­tions me favo­risent un peu plus. Je garde toujours mon calme, mais évidem­ment, être en finale cette semaine signifie beau­coup. Après l’ef­fort fourni en Australie récom­pensé par un succès majeur, arriver ici, m’adapter aux diffé­rentes condi­tions, garder la concen­tra­tion et l’en­thou­siasme signifie que menta­le­ment je suis bien, avec de l’envie et de la moti­va­tion pour conti­nuer ».