De passage en confé­rence de presse à l’oc­ca­sion du media day au Mexique, Rafael Nadal, qui débu­tera son tournoi face à Denis Kudla dans la nuit de mardi à mercredi à partir de 3h du matin, heure fran­çaise, est natu­rel­le­ment revenu sur son après 21e titre du Grand Chelem décroché dans des circons­tances épous­tou­flantes. Un sacre histo­rique qui n’a fina­le­ment pas changé grand chose dans la vie du Majorquin.

« Absolument rien n’a changé avec ce 21e titre du Grand Chelem, je ne vais pas vous mentir. De 20 à 21, il n’y a pas une très grande diffé­rence. La vie est restée exac­te­ment la même. La seule chose qui a changé, c’est que main­te­nant je joue au tennis, ce que je ne pouvais pas faire il y a quelques mois. Je suis très heureux de tout ce qui s’est passé en Australie, c’était très inat­tendu, surtout avant le début du tournoi. Rien n’a changé dans ma vie. Aucun titre ne va changer les choses impor­tantes dans ma vie, qui sont d’autres choses. À 35 ans, j’ai beau­coup d’ex­pé­rience derrière moi, avec des succès et des mauvais moments, et ces sensa­tions sont déjà vécues de manière plus calme et différente. »