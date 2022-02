S’il n’est qu’un « simple » joueur de tennis, Rafael Nadal, qui possède une aura très impor­tante à l’in­ter­na­tio­nale, a forcé­ment été inter­rogé à propos des récentes opéra­tions mili­taires de la Russie en Ukraine. En évitant soigneu­se­ment de prendre parti pour un camp, l’Espagnol s’est étonné d’une pareille situa­tion en 2022.

« Je ne peux pas donner mon avis en tant que joueur de tennis, je peux donner mon avis en tant que citoyen. Quand vous me retirez du tennis, tout comme je peux donner mon opinion, vous le pouvez aussi, n’im­porte qui. Je ne veux pas parler de qui est à blâmer ou de quel est le problème, ce qui est clair, c’est qu’à ce moment‐là et dans ce siècle, je trouve incroyable qu’il y ait des guerres. Elle m’échappe dans tous les sens du terme, je ne peux pas la comprendre, j’es­père qu’elle prendra fin le plus tôt possible. C’est la seule chose que j’es­père, qu’il y ait le moins de victimes et de sinis­trés possible. C’est une nouvelle dévastatrice. »