Beau vainqueur de Grigor Dimitrov en demi-finale de l’ATP 500 d’Acapulco (6-3, 6-2), Rafael Nadal retrouve les finales au Mexique deux ans après sa défaite en finale face à Sam Querrey. Cette-fois, ce sera un autre Américain en face puisque Taylor Fritz s’est qualifié au dépens de John Isner. A l’issu de la rencontre, l’Espagnol a tenu à relativiser le score de son match face au Bulgare.

« Ce fut un match beaucoup plus difficile que ne l’indique le tableau de bord. Ce sont des matchs dans lesquels les petits détails changent tout et ces petits détails sont tombés de mon côté, et c’est pourquoi le résultat est plus volumineux que la normale. Ce fut un bon match pour moi, je suis passé du mauvais au meilleur, et je dois encore améliorer certaines choses si je veux montrer mon meilleur niveau. Malgré tout cela, je suis heureux, car j’ai gagné face à un grand ami et en même temps l’un des meilleurs joueurs du monde« , a déclaré le numéro 2 mondial dans des propos rapportés par Puntodebreak.