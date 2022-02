Intouchable au Mexique comme depuis le début de saison cette semaine, Rafael Nadal tire évidem­ment un bilan extrê­me­ment positif de sa semaine, et évoque la signi­fi­ca­tion parti­cu­lière de ce 91e titre en carrière.

En 2005, le Majorquin rempor­tait le tournoi d’Acapulco pour la première fois. 17 ans plus tard, il est à nouveau sacré, pour la quatrième fois, au même endroit.

« Je vais bien, je suis très content, je n’ai pas perdu un set tout au long du tournoi. Physiquement, je me sentais très bien malgré l’in­tense humi­dité qui régnait dans ce tournoi. J’ai bien répondu. J’ai déjà vécu une longue carrière. Quand je suis venu la première fois, tout était nouveau pour moi et peut‐être que les victoires ont plus de valeur main­te­nant qu’à 18 ans. C’est incroyable de pouvoir encore gagner un tournoi comme celui‐ci 35 ans », s’est réjoui Rafael Nadal. après sa finale maîtrisée contre Cameron Norrie.