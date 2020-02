Rafael Nadal n’avait plus joué depuis son élimination en quarts de finale de l’Open d’Australie. Le Majorquin a vite retrouvé le rythme et disputera les demi-finales d’Acapulco après sa victoire 6-2, 6-1 sur Soonwoo Kwon. « J’ai joué un super match et je pense que le résultat est un peu trompeur car j’ai du produire un très bon niveau pour gagner, a commenté le numéro 2 mondial en conférence de presse. Je continue de m’améliorer et mes sensations sont de plus en plus positives. C’est très important après plusieurs semaines sans compétition. J’ai fait le nécessaire pour arriver en confiance dans le dernier carré du tournoi. La difficulté vient maintenant. »

En demi-finale, l’Espagnol affrontera Grigor Dimitrov qui a dominé Stan Wawrinka (6-4, 6-4). « Il arrive en confiance après avoir battu l’un des meilleurs joueurs au monde, Stan (Wawrinka), a rappelé Rafael Nadal. Cela montre clairement son niveau. Celui qui sera capable d’imposer son style à l’autre pourra l’emporter. »