Avant ses débuts à Dubai, Novak Djokovic avait annoncé qu’avec Roger Federer et Rafael Nadal, ils avaient un groupe WhatsApp pour communiquer. Rafael Nadal, qui retrouve la compétition à Acapulco, n’a pas manqué d’être interrogé sur ce sujet et l’Espagnol a tenu à nuancer cette information comme le rapporte Marca : « Nous n’avons pas un groupe entre nous trois (le Big 3, Federer, Nadal et Djokovic) mais avec plusieurs personnes qui sont au conseil des joueurs afin d’être informés de tout ce qui se passe et des différentes informations qui doivent être transmises. Nous n’avons pas une communication quotidienne. Le groupe est plus pour des aspects professionnels que personnels. »

