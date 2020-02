Pour son tournoi de reprise, Rafael Nadal répond présent en se qualifiant pour les quarts de finale. Opposé à Miomir Kecmanovic (50e), l’Espagnol a signé un succès en deux manches, 6-2, 7-5. Le numéro 2 mondial a connu une petite frayeur dans le deuxième set car après avoir réussi le break pour mener 5-3, il le perd aussitôt. Simple alerte car il réussit à le reprendre pour conclure la rencontre.

Le Majorquin disputera les quarts de finale où il affrontera le surprenant joueur sud-coréen Soonwoo Kwon (76e) qui a éliminé Dusan Lajovic (7-6(2), 6-0).

Finished with Gusto 💪@RafaelNadal battles past Miomir Kecmanovic 6-2 7-5 to book the final quarter-final slot in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/B1vHy8akgh

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020