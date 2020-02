Rafael Nadal est très attaché à l’Amérique latine. L’Espagnol participe au tournoi d’Acapulco pour la cinquième fois de sa carrière et il s’y est imposé à deux reprises lorsqu’il avait lieu sur terre battue (2005 et 2013). En 2017, il avait été finaliste et en 2019, le Majorquin avait été battu par Nick Kyrgios au deuxième tour dans une rencontre électrique.

Actuellement qualifié pour les quarts de finale, le numéro 2 mondial a été interrogé en conférence de de presse sur la possibilité que le tournoi mexicain devienne un Masters 1000 : « C’est un sujet difficile. Rien ne me rendrait plus heureux qu’un Masters 1000 en Amérique latine. Maintenant, c’est très compliqué d’acheter les droits d’un tel tournoi. Je ne sais pas quel Masters 1000 actuel pourrait cesser de l’être pour permettre à Acapulco de le devenir. En attendant, le Mexique doit être fier d’avoir un grand tournoi comme celui-ci, l’un des meilleurs ATP 500 au monde. »