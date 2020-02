Rafael Nadal va effectuer son retour à la compétition à Acapulco. Avant ses débuts la nuit prochaine face à Pablo Andujar, l’Espagnol s’est présenté en conférence de presse où il a été interrogé sur la finale de l’Open d’Australie et le fait qu’il préférait voir Dominic Thiem comme vainqueur : « Savez-vous ce qui se passe ? Dans ce monde, nous vivons parfois avec un peu d’hypocrisie. J’ai une très bonne relation avec Dominic, comme je l’ai aussi avec Djokovic. Si vous me demandez si je préfère que Djokovic ait plus de Grand Chelem que moi, je vous répondrai que non. Si je dois choisir entre les deux, alors je choisis l’autre (Dominic). C’est une question purement professionnelle et je ne le cache pas. C’est comme si vous demandez à Novak s’il préfère gagner ou que Dominic gagne à Roland-Garros. Il vous répondra probablement Dominic. C’est la réalité de la compétition, ça ne va pas contre une personne ou pour une quelconque raison. Si Djokovic gagne, alors je le félicite et je passe au tournoi suivant. Mais si vous me demandez qui je voulais qui gagne la finale, alors je préférais Dominic. »

