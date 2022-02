Après sa victoire en huitièmes de finale, Rafael Nadal a condamné le compor­te­ment d’Alexander Zverev, dont il a quand même apprécié les excuses. Mais pour l’homme aux 21 titres du Grand Chelem, agacé par certaines atti­tudes, l’Allemand peut poten­tiel­le­ment servir d’exemple pour tout le circuit.

« Il mérite cette sanc­tion, il ne peut pas agir comme ça. Il me semble logique que l’ATP se fasse respecter elle‐même ainsi que les arbitres et le tennis en général. Ce type d’at­ti­tude doit cesser ! Il y a beau­coup d’en­fants qui nous regardent. Le sport doit conserver des valeurs posi­tives et nous devons être conscients que nous sommes des modèles pour des millions d’en­fants. Je pense qu’il faut pardonner à Zverev, tout le monde peut faire des erreurs. Mais il est clair qu’en fonc­tion des déci­sions qui seront prises, nous pour­rons endi­guer ce type de compor­te­ment, qui semble être un peu à la mode ces derniers temps. J’espère quand même que la sanc­tion ne sera pas très sévère et qu’on pourra bientôt le voir sur le court. »