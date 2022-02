Cette défaite en finale à Acapulco est la quatrième en autant de confron­ta­tions avec Rafael Nadal pour Cameron Norrie. Pourtant, le Britannique n’a pas pu échapper à la ques­tion ultime : comment battre l’homme aux 21 titres du Grand Chelem ? Norrie a répondu en insis­tant essen­tiel­le­ment sur ce qui fait la force de Rafa, invaincu en 2022.

« C’est une ques­tion très compli­quée. J’ai joué contre lui trois fois l’année dernière et j’avais une idée de la façon dont il jouait. Les condi­tions étaient plutôt bonnes pour nous deux aujourd’hui et, comme je l’ai déjà dit, il m’a surpassé quand il le fallait : c’est ça le tennis. Nadal est un joueur qui ne te donne rien et tu dois être celui qui gagne les points (…) Il est concentré dès la première minute du match et il ne te donne presque pas de points gratuits. On a l’im­pres­sion qu’il n’y a aucune solu­tion pour le battre. D’un autre côté, si tu lui donnes des points gratuits, il sait en profiter », a analysé le 12e mondial.