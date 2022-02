Daniil Medvedev peut devenir numéro 1 mondial à la place de Novak Djokovic le 28 février prochain.

Plusieurs scéna­rios existent, tout dépendra de son parcours à Acapulco ainsi que celui du Serbe à Dubaï dans le même temps (la semaine prochaine).

Medvedev semble avoir une occa­sion en or car il a hérité d’un tirage au sort beau­coup plus aisé que celui de Nole. Il va retrouver la compé­ti­tion face à Benoît Paire, en perte de confiance après une tournée sud‐américaine tota­le­ment ratée sur terre battue. Le Français se retrouve premier arbitre du duel à distance entre les deux meilleurs joueurs mondiaux, et il s’en serait sans doute bien passé pour se relancer.

Le Russe aura un premier vrai test en quarts contre Taylor Fritz (lui opposé à Adrian Mannarino au 1er tour) avant de poten­tiel­le­ment retrouver Rafael Nadal en demies. Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas l’at­ten­draient logi­que­ment en finale.

Dans ce tirage, il faut aussi noter le parcours terrible de Rafael Nadal et les jolies oppo­si­tions : Zverev – Brooksby, Alcaraz – Norrie.