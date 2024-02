Si beau­coup d’ob­ser­va­teurs, à l’image de Julien Varlet, ne croient plus en lui, Stefanos Tsitsipas reste toujours extrê­me­ment ambi­tieux. La preuve avec cette décla­ra­tion rapportée par Punto de Break.

« L’ambition ultime pour 2024 serait un sacre en Grand Chelem et un titre en Masters 1000. J’aimerais aussi me voir avec une médaille olym­pique, quelle qu’elle soit, aux Jeux olym­piques de Paris. Et, en y réflé­chis­sant main­te­nant, proba­ble­ment qu’à ce moment‐là, je ralen­ti­rais le rythme et joue­rais moins de matchs », a déclaré le 12e mondial, actuel­le­ment engagé sur l’ATP 500 d’Acapulco où il a battu Roman Safiullin au premier tour.