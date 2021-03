Facile vain­queur de Benoit Paire ce mercredi (6–3, 6–1), Stefanos Tsitsipas a tout de même tenu à évoquer l’énorme l’hu­mi­dité qui règne à Acapulco, avec le complexe situé au bord de l’Océan Pacifique.

« C’est comme si on jouait juste après être sorti de la piscine, s’est étonné le Grec. La vérité est qu’il y a beau­coup d’hu­mi­dité, je ne pense pas que ce soient les condi­tions idéales pour mon jeu, mais il faut s’adapter. Chaque semaine, il peut arriver que les condi­tions me béné­fi­cient plus ou moins, l’im­por­tant est d’être prêt à faire de mon mieux et à faire les ajus­te­ments néces­saires dans mon jeu pour performer au plus haut niveau »

Le numéro 5 mondial affron­tera John Isner en huitièmes de finale.