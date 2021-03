Alexander Zverev est un adver­saire qui réussit parti­cu­liè­re­ment bien à Stefanos Tsitsipas. Ce dernier a gagné 5 de leur 6 dernières confron­ta­tions, dont la dernière à l’ATP Cup en 2020. La seule victoire de l’Allemand remonte à 2018 à Washington, alors que les deux joueurs jouaient l’un contre l’autre pour la première fois. En confé­rence de presse, Tsitsipas a insisté sur l’im­por­tance de ne pas penser à cette supposé supé­rio­rité avant de rentrer sur le court.

« Les Head to Head (face à face) signi­fient toujours quelque chose, mais cela ne donne pas de vérité. Dans mon cas, j’ai bien joué et je me sens bien sur le court, mais Zverev ressent sûre­ment la même chose. Il ne faut pas que je pense à mes dernières confron­ta­tions contre Zverev. Chaque match est diffé­rent et ils comptent tous égale­ment, peu importe si vous avez un tête à tête 10–0 en votre faveur ou 0–10. Ce sera la première fois que nous nous retrou­ve­rons en finale, donc j’es­père que nous pour­rons offrir un très bon niveau. Mon match contre Musetti a été une grande leçon pour moi. »

La finale à Acapulco aura lieu dimanche à 4h00 du matin heure française.