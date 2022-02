Vainqueur, non sans mal, du Serbe Laslo Djere au premier tour de l’ATP 500 d’Acapulco dans la nuit de mardi à mercredi (7–6(7), 7–6(4)), Stefanos Tsitsipas est revenu, lors de son inter­view sur le court, sur l’am­biance qui règne dans les tribunes et notam­ment sur le fait que beau­coup de fans mexi­cains le soutiennent.

« C’était très diffi­cile aujourd’hui. Il y a eu beau­coup de moments serrés. Ce n’était pas facile d’ar­river et d’es­sayer de s’adapter, mais je me suis senti beau­coup plus à l’aise jeu après jeu. À un moment donné, je prenais de l’avance et je jouais mon meilleur tennis. Il s’est bien battu et il n’a pas été facile de le faire craquer. Mais j’ai très bien géré ces deux tie‐breaks et j’ai réussi à exécuter mon plan de match. Les fans sont vrai­ment engagés, et ils aiment le tennis ici. Beaucoup de joueurs reçoivent un bon soutien, y compris moi, et c’est élec­trique sur le court. C’est l’une des meilleures atmo­sphères pour un tournoi ATP 500 que j’ai connue. »