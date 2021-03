Tête de série numéro 1 sur l’ATP 500 d’Acapulco, Stefanos Tsitsipas fait pour l’ins­tant respecter son rang. Après avoir faci­le­ment battu Benoît Paire au premier tour, le joueur grec s’est imposé de la même manière face à John Isner ce jeudi (6–3, 6–2 en moins d’une heure). Interrogé à l’issue de la rencontre, le 5e joueur mondial a insisté sur l’im­por­tance de mettre une pres­sion constante sur les jeux de service de l’adversaire.

« Lorsque vous prenez le service d’un joueur comme John Isner, vous en sortez extrê­me­ment renforcé sur le plan mental. Le retour, c’est vrai­ment l’une des choses que je travaille le plus avec mon équipe à l’en­traî­ne­ment, je suis conscient de l’im­por­tance que cela a dans le tennis actuel et à quel point cela peut me renforcer sur le plan psycho­lo­gique de voir que je neutra­lise le service de mes rivaux, » a déclaré Stefanos qui affron­tera Félix Auger‐Aliassime pour le choc des quarts de finale au Mexique.