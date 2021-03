Le tirage au sort de l’ATP 500 d’Acapulco a rendu son verdict et il est plutôt inté­res­sant. Battu en quarts de finale du tournoi de Marseille par un excellent Pierre‐Hugues Herbert, Stefanos Tsitsipas se présente en tant que tête de série numéro 1 où il a hérité d’un certain Benoît Paire. Si ce dernier était motivé, il aurait pu repré­senter une menace pour le Grec mais ce n’est pas vrai­ment le cas. Tête de série numéro 2, Alexander Zverev sera lui opposé à Carlos Alcaraz, 17 ans, et grand espoir du tennis espagnol.

Côté fran­çais, hormis Paire, seul Adrian Mannarino sera présent et il aura fort à faire contre Grigor Dimitrov dès le premier tour. Pour consulter l’in­té­gra­lité du tableau, rendez‐vous ICI.

