Valentin Vacherot continue son appren­tis­sage après sa fin de saison de folie et force est de reconn­naître qu’il reste surpre­nant et perfor­mant. Face à Gaël Monfils, il a été solide et toujours aussi effi­cace dans les moments clés. A l’issue de son succès, il a aussi tenu à préciser qu’il était toujours en mode « décou­verte » et qu’il était rare­ment le favori quand il entrait sur un cours.

« Je suis rela­ti­ve­ment nouveau sur le circuit, donc chaque match est une nouvelle expé­rience pour moi et j’es­saie d’ap­prendre autant que possible. Mais les attentes changent sans que personne ne s’en aper­çoive. N’importe qui peut jouer à un niveau aussi élevé en une seule journée, il s’agit donc d’être le meilleur possible »

Qualifié en quart de finale où il affron­tera Nakashima, Valentin est déjà assuré d’at­teindre le meilleur clas­se­ment de sa carrière. En cas de victoire au Mexique, il ferait son entrée dans le Top20, rien que ça !