Valentin Vacherot continue son apprentissage après sa fin de saison de folie et force est de reconnnaître qu’il reste surprenant et performant. Face à Gaël Monfils, il a été solide et toujours aussi efficace dans les moments clés. A l’issue de son succès, il a aussi tenu à préciser qu’il était toujours en mode « découverte » et qu’il était rarement le favori quand il entrait sur un cours.
« Je suis relativement nouveau sur le circuit, donc chaque match est une nouvelle expérience pour moi et j’essaie d’apprendre autant que possible. Mais les attentes changent sans que personne ne s’en aperçoive. N’importe qui peut jouer à un niveau aussi élevé en une seule journée, il s’agit donc d’être le meilleur possible »
Qualifié en quart de finale où il affrontera Nakashima, Valentin est déjà assuré d’atteindre le meilleur classement de sa carrière. En cas de victoire au Mexique, il ferait son entrée dans le Top20, rien que ça !
Publié le jeudi 26 février 2026 à 11:15