Même s’il y a eu quelques points spectaculaires, Sacha n’a tremblé face à Corentin Moutet. Cette victoire probante lui permet de faire une belle entrée en lice dans un tournoi lesté de sa tête de série numéro 2 : Alex de Minaur.
En conférence de presse, l’Allemand a insisté sur son nouveau plan de jeu pour 2026 même si cela n’est pas criant sur le court.
« Je n’ai pas joué depuis l’Open d’Australie. J’ai fait une pause et j’ai bien travaillé mon jeu car je souhaite continuer à jouer d’une certaine manière, avec un style précis, ce qui nécessite un entraînement intensif et des ajustements. C’est un jeu complètement différent pour moi par rapport à l’année dernière ; j’expérimente de nouvelles choses. Je suis arrivé il y a quelques jours, j’ai donc eu le temps de m’entraîner et d’essayer de faire un bon tournoi. Je joue de manière plus agressive, j’essaie de frapper la balle beaucoup plus fort. Je cherche à ne pas gagner uniquement par la force physique ponctuelle, mais à dominer les matchs. C’est le principal changement que j’ai opéré durant la pré‐saison. Je vais persévérer dans ce style et voir ce qu’il me réserve »
Publié le mercredi 25 février 2026 à 11:20