Même s’il y a eu quelques points spec­ta­cu­laires, Sacha n’a tremblé face à Corentin Moutet. Cette victoire probante lui permet de faire une belle entrée en lice dans un tournoi lesté de sa tête de série numéro 2 : Alex de Minaur.

En confé­rence de presse, l’Allemand a insisté sur son nouveau plan de jeu pour 2026 même si cela n’est pas criant sur le court.

« Je n’ai pas joué depuis l’Open d’Australie. J’ai fait une pause et j’ai bien travaillé mon jeu car je souhaite conti­nuer à jouer d’une certaine manière, avec un style précis, ce qui néces­site un entraî­ne­ment intensif et des ajus­te­ments. C’est un jeu complè­te­ment diffé­rent pour moi par rapport à l’année dernière ; j’ex­pé­ri­mente de nouvelles choses. Je suis arrivé il y a quelques jours, j’ai donc eu le temps de m’en­traîner et d’es­sayer de faire un bon tournoi. Je joue de manière plus agres­sive, j’es­saie de frapper la balle beau­coup plus fort. Je cherche à ne pas gagner unique­ment par la force physique ponc­tuelle, mais à dominer les matchs. C’est le prin­cipal chan­ge­ment que j’ai opéré durant la pré‐saison. Je vais persé­vérer dans ce style et voir ce qu’il me réserve »