Rafael Nadal est au Mexique et plus précisément à Acapulco où il va prendre part au tournoi ATP 250 en tant que tête de série numéro 1. Le directeur du tournoi, Raul Zurutuza, s’est dit impressionné par la longévité et la détermination du numéro 2 mondial : « Le gars ne cesse de me surprendre. Beaucoup pensaient que sa façon de jouer mettrait bientôt fin à sa carrière, mais son dévouement à chaque match, l’amour du tennis et le respect du sport lui-même, font de lui un joueur à part. Même les blessures n’ont pas pu le renverser. Il a eu la simplicité d’accepter ce qu’il ne peut pas tout contrôler. »